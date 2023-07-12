Столтенберг объявил о создании Совета Украина — НАТО. Получит ли Киев членство в альянсе?

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина — НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина — НАТО. Его слова приводит ТАСС. Он также заявил, что гарантии безопасности для Украины со стороны стран альянса важны, но поставки оружия Киеву сейчас «являются вопросом выживания», поэтому они важнее, чем другие аспекты сотрудничества.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский считает, что создание Совета Украина — НАТО — это инструмент интеграции страны в альянс, а не «просто участия». По его словам, на встрече с представителями стран НАТО прозвучали важные сигналы, подтверждающие перспективу вступления страны в альянс.

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Высоко оценил проведенный саммит и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, там были достигнуты «мощные» оборонные договоренности, а декларация G7 позволит заключить систему двусторонних договоров со странами-гарантами. Также из слов Ермака следует, что Украина рассчитывает на получение гарантий безопасности на саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет в 2024 году. Эти гарантии будут действовать до потенциального вступления Украины в альянс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: Kacper Pempel / Reuters

В США заявили, что немедленное принятие Украины в НАТО привело бы к войне с Россией

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан считает, что в случае вступления Украины в альянс и США, и НАТО оказались бы в состоянии войны с Россией.

Эту точку зрения выразил и генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, прием Украины в НАТО невозможен до завершения боевых действий, а после него Киеву будет необходимо модернизировать до определенного уровня свои институты в сфере обороны и безопасности, усилить органы государственного управления, в том числе для борьбы с коррупцией.

Зеленский также отметил, что на Украине есть понимание невозможности присоединиться к военно-политическому блоку до завершения боевых действий, но выразил уверенность, что это произойдет сразу после окончания конфликта с Россией. Он добавил, что Киев будет делать все необходимое для вступления в альянс.

При этом на саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса уже утвердили пакет многолетней поддержки Украины, включающий в себя план помощи в достижении совместимости с альянсом, и отмену Плана действий по членству — последний пункт должен сократить процесс вступления Киева в объединение с двух этапов до одного.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Страны «Большой семерки» дали Украине новые гарантии безопасности

Члены «Большой семерки» (G7) готовы поставить современную военную технику для армии, флота и ВВС. Также они усилят обмен разведданными, расширят обучение украинских военных и их участие в совместных военных учениях, а также будут развивать промышленную базу страны. Взамен Киев обязался провести масштабные внутренние реформы, в том числе в судебной системе, а также ввести гражданский контроль над вооруженными силами страны.

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В декларации также прописано, что активы России в юрисдикциях стран-членов G7 останутся замороженными до тех пор, пока Москва «не заплатит за ущерб, причиненный Украине». «Мы признаем необходимость создания международного механизма для возмещения ущерба (…) и выражаем готовность изучить варианты разработки соответствующих инструментов», — говорится в документе.

Создание Совета Украина — НАТО сочли «промежуточным решением»

Политолог Максим Семенов в беседе с «Лентой.ру» напомнил, что при президенте Петре Порошенко в 2018 году Украина получила статус «страны-аспиранта» НАТО, в 2020-м году, уже при Зеленском, — партнера с расширенными возможностями, однако это не улучшило для страны перспективы членства в альянсе. «Мне кажется, что принципиальных изменений, которые бы определяли реальные взаимоотношения между Украиной и НАТО, не произошло», — считает он.

Создание совета нужно для того, чтобы дать Украине этакую паллиативную пилюлю на фоне отсутствия реальной поддержки вступления Украины в НАТО Максим Семенов Политолог

По словам Семенова, ключевое отличие Совета Украина — НАТО от предыдущих форматов консультаций в том, что теперь Украина получает равные взаимоотношения со всеми членами альянса и может в любой момент созвать экстренные консультации, которые ранее могли быть заблокированы голосом любого из членов. «Но опять-таки суть этих консультаций в том, чтобы поныть или получить реальную помощь. А реальная помощь всегда будет зависеть от одобрения США и Великобритании», — говорит эксперт.

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«Совет будет бюрократически формальным объединением, ни о каком реальном членстве Украины в НАТО речи не идет», — подчеркнул политолог Максим Семенов. По его словам, поддержка Украины в НАТО будет определяться не членством Киева в каком-то интеграционном объединении, а исключительно ходом боевых действий и непубличными переговорами.

Фактически Запад сказал Украине прямым текстом, мол, воюйте до последнего украинца, а потом в любом случае будут мирные договоренности Максим Семенов Политолог

Эксперт считает, что итоги саммита как таковые не стали неожиданностью. «Всем было понятно, что Украина не станет членом альянса и ничего ей не предложат. Для Украины это тяжелые и неприятные итоги, страна фактически потерпела неудачу», — сказал он.