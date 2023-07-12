Зеленский прокомментировал создание Совета Украина-НАТО

Зеленский заявил, что Совет Украина-НАТО является инструментом интеграции

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Совет Украина-НАТО является инструментом интеграции, а не просто участия. Так он прокомментировал его создание в Twitter.

«Совет Украина-НАТО — это не инструмент просто участия, это инструмент интеграции. И он дает нам ощущение, что мы будем в составе альянса», — высказался президент страны.

Кроме того, Зеленский выразил уверенность, что после окончания конфликта Украина станет членом НАТО. Киев будет делать все необходимое для вступления в альянс, добавил он.

Ранее глава государства рассказал, что на Украине есть понимание невозможности присоединиться к военно-политическому блоку до завершения боевых действий. Зеленский также отметил, что на встрече с представителями стран НАТО прозвучали важные сигналы, подтверждающие перспективу вступления республики в альянс.