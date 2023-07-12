США заявили о начале войны с Россией в случае принятия Украины в НАТО

Советник Байдена Салливан: принятие Украины в НАТО означало бы войну альянса с Россией

Принятие Украины в НАТО сегодня могло бы привести к началу войны между альянсом и Россией, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Его цитирует РИА Новости.

Так советник Джо Байдена объяснил отказ НАТО принять Киев в состав блока. «Это бы означало, что НАТО будет в состоянии войны с Россией сегодня, что США будут в состоянии войны с Россией сегодня», — подчеркнул он.

На саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса уже утвердили пакет многолетней поддержки Украины, включающий в себя план помощи в достижении совместимости с альянсом, создание Совета НАТО — Украина и отмену Плана действий по членству — последний пункт должен сократить процесс вступления Киева в объединение с двух этапов до одного.

Страны «Большой семерки» (G7) также дали Украине обещание на случай нового конфликта с Россией, передает Financial Times со ссылкой на декларацию.