«Россия воспринимается ими как враг». Страны НАТО решили усилить оборону. Как прошел первый день саммита альянса?

В первый день саммита в Вильнюсе НАТО заявило о нежелании конфликтовать с РФ

В столице Литвы Вильнюсе прошел первый день саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля, в рамках которого страны альянса подвели промежуточные итоги. Страны-участницы приняли ряд важных для блока решений.

Так, участники блока согласовали цели по инвестициям в оборону на уровне минимум двух процентов ВВП, единогласно условились пригласить Украину вступить в альянс, согласились освободить Украину от плана действий по членству в блоке, а также заявили об отсутствии стремления к конфронтации с Россией.

По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, главная цель двухдневного мероприятия — увеличение объемов военной и финансовой помощи Украине.

Мы будем продолжать помогать и наращивать нашу поддержку и сделаем так, чтобы Украина была обеспечена оружием, боеприпасами, запасными частями, чтобы проводилось обучение, техническое обслуживание Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг стучит молотком в знак начала заседания круглого стола Североатлантического совета во время саммита НАТО в Вильнюсе, Литва, вторник, 11 июля 2023 года. . Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Членство Украины в НАТО

В ходе первого дня участники саммита сосредоточились на вопросе условий присоединения Украины к альянсу. Столтенберг предложил отменить для Киева многолетний план действий по членству в НАТО, предполагающий проведение реформ в сфере обороны, экономики и политики.

Я ожидаю, что союзники направят четкий, единый и позитивный сигнал о пути к членству для Украины Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Согласно источникам в американском руководстве, предложение генсека поддержал и президент США Джо Байден. При этом отмечается, что с американской точки зрения вступление Киева в НАТО станет актуальным вопросом только после завершения украинского конфликта.

Президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе, Литва, вторник, 11 июля 2023 года. . Фото: Susan Walsh / AP

Франция и Британия также выступили в поддержку приглашения Украины в НАТО по итогам саммита альянса в Вильнюсе. Париж и Лондон призвали включить в итоговое заявление слово «приглашение» и признать, что это будет политическое, а не техническое решение.

Тем не менее по сообщениям немецкой газеты Der Spiegel, выложившей фрагмент текущей редакции итогового заявления НАТО по Украине, страны альянса не дали какой-либо конкретики по вступлению или хотя бы приглашению Киева в альянс. «Текущая версия документа гласит, что будущее Украины в НАТО, такое обещание было дано на саммите в Бухаресте еще в 2008 году. Но не указывается план по времени вступления», — обращает внимание издание.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отсутствие четких сроков присоединения Киева к альянсу.

Беспрецедентно и абсурдно — когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины Владимир Зеленский президент Украины

По данным источников в Североатлантическом альянсе, украинский лидер занимается «жесткой публичной дипломатией», направленной на то, чтобы побудить переписать итоговую декларацию или коммюнике саммита до закрытия 12 июля.

Реакция России на саммит

В Кремле поделились ожиданиями от саммита в Вильнюсе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что встреча пройдет во враждебном по отношению к России ключе. Он отметил, что это саммит объединения, которое носит ярко выраженный концентрированный антироссийский характер.

Россия тоже воспринимается ими как враг, как противник, и именно в этом ключе будут вестись обсуждения Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова описала ход саммита НАТО словами «дальше будет хуже». По ее словам, саммит альянса в Вильнюсе начался, уже провалившись.

Повергавшее в шок даже бывалых сателлитов США решение Вашингтона о кассетных боеснарядах, публичное унижение Украины, отсутствие какой-либо стройной концепции происходящего — это саммит в Вильнюсе Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

Российская сторона также отреагировала на известие о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился на прием Швеции в альянс. По словам Пескова, в случае присоединения Стокгольма к блоку реакция России будет аналогична ответу на вхождение в альянс Финляндии. По его словам, подобный шаг будет иметь негативные последствия.