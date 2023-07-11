Байден выступил за освобождение Украины от плана действий по членству в НАТО

EFE: Байден выступил за освобождение Украины от плана действий по членству в НАТО

Президент США Джо Байден выступил за освобождение Украины от плана действий по членству в НАТО. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источник в американском руководстве.

Согласно источнику, упрощение процедуры вступления снимет с Киева обязательства доказывать, что Украина проделала необходимые для вступления реформы в сфере обороны, экономики, и политики. Отмечается, что с американской точки зрения вступление Киева в НАТО станет актуальным вопросом только после завершения украинского конфликта.

Ранее Франция и Британия поддержали приглашение Украины в НАТО по итогам саммита альянса в Вильнюсе. Париж и Лондон призвали включить в заявление слово «приглашение» и признать, что это будет политическое, а не техническое решение. Отмечается, что такое решение должно показать Киеву подготовку членов альянса к вступлению Украины в блок.