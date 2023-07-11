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14:36, 11 июля 2023Мир

Франция и Британия поддержали приглашение Украины в НАТО

Франция и Британия поддержали приглашение Украины в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Франция и Британия поддержали приглашение Украины в НАТО по итогам саммита альянса в Вильнюсе. Об этом сообщает Financial Times.

Париж и Лондон призвали включить в заявление слово «приглашение» и признать, что это будет политическое, а не техническое решение. Отмечается, что такое решение должно показать Киеву подготовку членов альянса к вступлению Украины в блок.

Ранее немецкая газета Der Spiegel выложила фрагмент текущей редакции итогового заявления НАТО по Украине, однако в нем нет конкретики по вступлению или хотя бы приглашению Киева в альянс. «Текущая версия документа гласит, что будущее Украины — в НАТО, такое обещание было дано на саммите в Бухаресте еще в 2008 году. Но не указывается план по времени вступления», — пишет газета. При этом в материале оговаривается, что страны готовы дать Украине гарантии безопасности.

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    Виктория Кондратьева
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