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18:34, 11 июля 2023Мир

Страны НАТО согласовали цели по инвестициям в оборону

Страны НАТО согласовали цели по инвестициям в оборону на уровне минимум двух процентов ВВП

Фото: Henrik Montgomery / TT News Agency / Reuters

Страны НАТО согласовали цели по инвестициям в оборону на уровне минимум двух процентов ВВП. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Мы договорились, что необходимо инвестировать в оборону не менее двух процентов ВВП», — сказал он.

Ранее глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что страны НАТО должны нарастить военные расходы до двух-трех процентов ВВП на случай вооруженного конфликта с Россией. «[Регион должен] инвестировать больше, и нам нужно несколько лет, чтобы пополнить запасы [боеприпасов], потому что на данный момент запасы пусты. (...) Это меняет правила игры», — сказал он.

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    Виктория Кондратьева
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