Страны НАТО согласовали цели по инвестициям в оборону на уровне минимум двух процентов ВВП

Страны НАТО согласовали цели по инвестициям в оборону на уровне минимум двух процентов ВВП. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Мы договорились, что необходимо инвестировать в оборону не менее двух процентов ВВП», — сказал он.

Ранее глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что страны НАТО должны нарастить военные расходы до двух-трех процентов ВВП на случай вооруженного конфликта с Россией. «[Регион должен] инвестировать больше, и нам нужно несколько лет, чтобы пополнить запасы [боеприпасов], потому что на данный момент запасы пусты. (...) Это меняет правила игры», — сказал он.