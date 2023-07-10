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17:01, 10 июля 2023Мир

Страны НАТО призвали увеличить оборонные расходы на случай конфликта с Россией

CNN: страны НАТО должны нарастить военные расходы до 3% ВВП на случай конфликта с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Страны НАТО должны нарастить военные расходы до двух-трех процентов ВВП на случай вооруженного конфликта с Россией. С таким призывом в интервью CNN выступил глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

«[Регион должен] инвестировать больше, и нам нужно несколько лет, чтобы пополнить запасы [боеприпасов], потому что на данный момент запасы пусты (...) Это меняет правила игры», — сказал он.

Ранее глава концерна рассказал, что Rheinmetall откроет на Украине завод по производству бронетехники. Новый завод будет располагаться в западной части страны. Rheinmetall будет эксплуатировать его в партнерстве с украинской государственной оборонной группой «Укроборонпром», которой также будет принадлежать объект.

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    Виктория Кондратьева
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