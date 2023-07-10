Немецкий оборонный концерн откроет на Украине завод по производству бронетехники

Оборонный концерн Rheinmetall откроет на Украине завод по производству бронетехники

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall откроет на Украине завод по производству бронетехники. Об этом в интервью СNN рассказал гендиректор компании Армин Паппергер.

Новый завод будет располагаться в западной части страны. Rheinmetall будет эксплуатировать его в партнерстве с украинской государственной оборонной группой «Укроборонпром», которой также будет принадлежать объект.

Крупнейший в Германии производитель оружия также обучит украинцев обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на заводе. Заводские рабочие будут строить и ремонтировать бронетранспортеры Fuchs.

«Украинцы должны помогать себе сами — если они будут постоянно ждать помощи от европейцев или американцев в течение следующих 10 или 20 лет... это невозможно», — сказал Паппергер.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 к 2024 году. Инициаторами сделки по закупке танков модификации 2A4 и дальнейшей их передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) выступили Дания и Нидерланды.