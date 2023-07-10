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15:01, 10 июля 2023Мир

Немецкий оборонный концерн откроет на Украине завод по производству бронетехники

Оборонный концерн Rheinmetall откроет на Украине завод по производству бронетехники

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall откроет на Украине завод по производству бронетехники. Об этом в интервью СNN рассказал гендиректор компании Армин Паппергер.

Новый завод будет располагаться в западной части страны. Rheinmetall будет эксплуатировать его в партнерстве с украинской государственной оборонной группой «Укроборонпром», которой также будет принадлежать объект.

Крупнейший в Германии производитель оружия также обучит украинцев обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на заводе. Заводские рабочие будут строить и ремонтировать бронетранспортеры Fuchs.

«Украинцы должны помогать себе сами — если они будут постоянно ждать помощи от европейцев или американцев в течение следующих 10 или 20 лет... это невозможно», — сказал Паппергер.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 к 2024 году. Инициаторами сделки по закупке танков модификации 2A4 и дальнейшей их передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) выступили Дания и Нидерланды.

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    Виктория Кондратьева
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