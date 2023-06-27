Концерн Rheinmetall передаст Украине дополнительные танки Leopard 2

Концерн Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 к 2024 году

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 модификации к 2024 году. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Инициаторами сделки по закупке танков модификации 2A4 и дальнейшей их передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) выступили Дания и Нидерланды. Соответсвующее соглашение уже подписано руководством концерна, а также представителями немецкого, голландского и датского правительств. При этом стоимость сделки оценивается как «нижнее трехзначное число в миллионах евро».

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Дания начала обучение украинских пилотов истребителей американского производства F-16. По его словам, Копенгаген также рассмотрит вопрос «передачи Украине датских истребителей F-16 и их количество».

