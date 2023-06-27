Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:51, 27 июня 2023Мир

Концерн Rheinmetall передаст Украине дополнительные танки Leopard 2

Концерн Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 к 2024 году

Фото: Janis Laizans / Reuters

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 модификации к 2024 году. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Инициаторами сделки по закупке танков модификации 2A4 и дальнейшей их передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) выступили Дания и Нидерланды. Соответсвующее соглашение уже подписано руководством концерна, а также представителями немецкого, голландского и датского правительств. При этом стоимость сделки оценивается как «нижнее трехзначное число в миллионах евро».

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Дания начала обучение украинских пилотов истребителей американского производства F-16. По его словам, Копенгаген также рассмотрит вопрос «передачи Украине датских истребителей F-16 и их количество».

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости
    Путин порассуждал о новом руководстве Минобороны из числа участников СВО
    Известные комики и блогеры проведут лекции для россиян
    Госдума разрешит жителям новым регионов не платить по долгам
    Путин порассуждал о последствиях в случае успеха мятежа
    IIHF проигнорировала россиянина в материале о предстоящем драфте НХЛ
    Раскритикованная украинцами Лобода извинилась
    Известная актриса призналась в приобретенном из-за Марка Захарова страхе
    Стилистка назвала россиянам одну неприемлемую вещь для офиса
    Путин пообещал поддержать семьи погибших при мятеже военнослужащих
    Путин заявил о полном обеспечении группы «Вагнер» за счет государства
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.