Дания начала подготовку украинских пилотов F-16

Politico: в Минобороны Дании сообщили о начале обучения украинских пилотов F-16

Дания начала обучение украинских пилотов истребителей американского производства F-16. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, его цитирует газета Politico.

«Мы также рассмотрим возможность передачи Украине датских истребителей F-16 и их количество», — сказал Поульсен, отметив, что программа подготовки пилотов составит от шести до восьми месяцев.

По его словам, Копенгаген в связи с этим решением также решил ускорить вывод из эксплуатации F-16 и переход на более современные истребители F-35 до 2025 года, тогда как ранее планировалось осуществить модернизацию парка ВВС до 2027 году.

Ранее сообщалось, что США получили от властей Дании запрос на поддержку подготовки летчиков Вооруженных сил Украины для применения истребителей F-16. В качестве места обучения пилотов Запад рассмотрит Румынию, заявили осведомленные источники.