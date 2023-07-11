Захарова описала ход саммита НАТО словами «дальше будет хуже»

Мария Захарова: саммит НАТО в Вильнюсе начался, уже провалившись

Саммит НАТО в Вильнюсе, который проходит с 11 по 12 июля, начался, уже провалившись. Так ход встречи лидеров блока описала официальный представитель МИД России Мария Захарова у себя в Telegram.

Дипломат назвала сложившуюся ситуацию редким случаем.

«Повергавшее в шок даже бывалых сателлитов США решение Вашингтона о кассетных боеснарядах, публичное унижение Украины, отсутствие какой-либо стройной концепции происходящего — это саммит в Вильнюсе. Дальше будет хуже», — заявила она.

Ранее ожиданиями Кремля от саммита НАТО поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, встреча в Вильнюсе пройдет во враждебном по отношению к России ключе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отмечал, что главным посланием саммита станет усиление помощи Украине со стороны блока. Речь идет как о финансовой, так и о военной поддержке страны.