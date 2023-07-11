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13:10, 11 июля 2023Мир

В Кремле поделились ожиданиями от саммита НАТО

Песков: саммит НАТО в Вильнюсе пройдет во враждебном по отношению к России ключе

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля пройдет во враждебном по отношению к России ключе. Ожиданиями поделился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков отметил, что это саммит объединения, которое носит ярко выраженный концентрированный антироссийский характер. «Россия тоже воспринимается ими как враг, как противник, и именно в этом ключе будут вестись обсуждения», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предстоящий саммит Североатлантического альянса. По ее словам, будет разыгран красочный спектакль в худших традициях западных манипуляций и с общественным сознанием, и со своими подопечными.

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    Семен Александров
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