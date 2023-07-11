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00:35, 11 июля 2023Мир

Захарова высказалась о предстоящем саммите НАТО

Захарова: на предстоящем саммите НАТО разыграют красочный спектакль в поддержку Украины
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала высказалась о предстоящем саммите НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будет в худших традициях западных манипуляций и с общественным сознанием, и со своими подопечными разыгран красочный спектакль», — подчеркнула она. По ее словам, идет «массированная эшелонированная подготовка».

Захарова добавила, что вокруг саммита вбрасываются различные материалы и объявляются новые сборы помощи Киеву. «Принимаются различные пиар-ходы, чтобы показать некое состояние "киевского режима на плаву"», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в ходе саммита НАТО официальные лица сосредоточатся на кодификации существующих военных поставок Киеву и дадут четкое обещание, что они будут продолжаться. Помимо этого, Вооруженным силам Украины (ВСУ) дадут гарантии по обучению, а также помогут с реформой оборонной политики и обменом разведданными.

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    Марина Совина
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