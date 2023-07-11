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17:22, 11 июля 2023Мир

В НАТО заявили о попытках Зеленского переписать документ по итогам саммита

The Guardian: Зеленский пытается убедить страны НАТО переписать документ по итогам саммита
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить страны-члены НАТО переписать документ по итогам саммита в Вильнюсе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

По их данным, украинский лидер занимается «жесткой публичной дипломатией», направленной на то, чтобы побудить переписать итоговую декларацию или коммюнике саммита до закрытия 12 июля.

Ранее Зеленский обвинил НАТО в абсурдности, так как альянс не дает временных рамок для приглашения и членства Украины в военно-политическом блоке.

11 июля немецкая газета Der Spiegel выложила фрагмент текущей редакции итогового заявления НАТО по Украине, однако в нем нет конкретики по вступлению или хотя бы приглашению Киева в альянс. Кроме того, в тексте документа страны-члены альянса настаивают на проведении Киевом реформ в сфере демократии и оперативной совместимости с НАТО.

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    Семен Александров
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