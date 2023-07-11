Франция передала Украине дальнобойные ракеты. Смогут ли они изменить ход СВО?

Франция передала Украине дальнобойные ракеты SCALP

В ходе саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе (Литва), президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предоставит Киеву новые дальнобойные ракеты. Глава государства не уточнил, о каком конкретно вооружении идет речь.

Мы приняли решение передать новые ракеты, которые позволят наносить удары на большом расстоянии Эммануэль Макрон президент Франции

По данным Reuters, речь идет о французских ракетах Système de croisière conventionnel autonome à longue portée (SCALP) — аналоге уже применяемых Киевом британских Storm Shadow. Источник агентства рассказал, что речь идет о 50 ракетах. Украинская сторона пообещала применять новые ракеты только в пределах «международно признанных границ» Украины. Согласно Reuters, первые SCALP уже поставлены Киеву.

SCALP предназначена для поражения укрепленных целей

Дальность действия ракеты SCALP франко-британского производства оценивается в 300-500 километров. Малозаметная ракета имеет интеллектуальную систему наведения, отличается высокой точностью поражения целей, способна маневрировать на высотах 30-50 метров со скоростью около одного числа Маха.

SCALP предназначена для поражения, в частности, бункеров, мостов, аэродромов, командных пунктов, хранилищ военной техники и складов боеприпасов

Масса ракеты составляет около 1300 килограммов, боевой части — 450 килограммов, диаметр корпуса — до полуметра, размах крыла — три метра.

Стоимость единицы SCALP приближается к миллиону евро. Основное отличие между SCALP и ее британским аналогом — Storm Shadow — заключается в способе интеграции ракеты в самолет.

Передача новых вооружений Украине затягивает конфликт

По оценке военного историка, директора Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрия Кнутова, передача Украине дополнительных вооружений не будет способствовать миру и приведет к дальнейшей эскалации конфликта. По его мнению, отправка на Украину дополнительных вооружений указывает на то, что предпринимаемое Киевом наступление идет безуспешно.

Основная цель передачи этих ракет — поддержать наступательные возможности украинской армии с учетом того, что на сегодняшний день украинская армия практически остается на месте, продвижения нет в ходе широко заявленного «контрнаступа» Юрий Кнутов директор Музея войск противовоздушной обороны

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение о поставках Киеву новых видов вооружения не способно повлиять на ход специальной военной операции (СВО): «Они могут только утяжелить участь украинского, киевского режима».

Пресс-секретарь главы государства назвал ошибкой планы Франции поставить Украине дальнобойные ракеты. По оценке Пескова, подобное решение чревато последствиями для украинской стороны и вынут Россию принять контрмеры.

Россия изучает ракеты Storm Shadow

В июле сбитая ракета Storm Shadow попала к российским специалистам, которые начали ее изучение. По словам главы Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина, в ракете используется электроника очень высокого уровня, в частности, GPS-маячок, который может наводить группу захвата противника.

«Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей, фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки», — сказал Рогозин.

По оценке отставного офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера, захват уцелевшей ракеты Storm Shadow российскими военнослужащими позволит Москве изучить ее начинку и успешно нейтрализовать в будущем.

Это нехороший день для украинцев, нехороший день для британцев и французов Скотт Риттер отставной офицер разведки морской пехоты США

Ранее США приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы.