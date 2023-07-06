Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow

Военные РФ отряда БАРС-11 и «Царские волки» захватили британскую ракету Storm Shadow

Российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и подразделения «Царских волков» захватили британскую крылатую ракету Storm Shadow. Об этом сообщил глава Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

Как отметил Рогозин, ракета упала плашмя, благодаря чему была разрушена лишь частично. «Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей, фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки», — поделился он, добавив, что трофей эвакуировали за два дня.

По словам Рогозина, в снаряде использована электроника очень высокого уровня. В частности, на ней работал GPS-маячок, который мог навести группу захвата противника. Российские бойцы блокировали передатчик, однако им все равно пришлось «практически не спать» с ней, рассказал он. Так, украинские диверсанты пытались перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения.

Ракету передали специалистам, которые изучат ее конструкцию и начинку. «Теперь наша ПВО будет сбивать эту штуку, и она постепенно станет бесполезной», — заключил Рогозин.

Ранее казаки из отряда БАРС-11 показали первую англо-французскую крылатую ракету Storm Shadow, которая стала их трофеем.