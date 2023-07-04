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15:38, 4 июля 2023Наука и техника

Трофейную ракету Storm Shadow показали на фото

Mash: казаки из «Барс-11» показали сбитую англо-французскую ракету Storm Shadow

Фото: Telegram-канал Mash

Казаки из отряда «Барс-11» показали первую англо-французскую крылатую ракету Storm Shadow, которая стала трофеем. Боеприпас отправят в одно из конструкторских бюро для изучения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На фотографиях видно место падения сбитого боеприпаса и его агрегаты.

«Корпус поврежден, но самое ценное — боевая часть и почти вся электроника — в целости и сохранности. В ближайшее время поедет в одно из российских КБ для изучения», — говорится в сообщении.

В мае обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик сообщил, что на Украине опубликовали фотографию самолета Су-24 с ракетой Storm Shadow. Это подтверждает, что Су-24 стали носителями британских ракет.

В том же месяце издание Popular Mechanics писало, что переданные Киеву ракеты Storm Shadow оснащены боевой частью BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge) с начальным проникающим зарядом, который позволяет боеприпасу преодолевать преграды и проникать в бункеры.

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    Даниил Иринин
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