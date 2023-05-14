Названы особенности ракеты Storm Shadow

Popular Mechanics: ракета Storm Shadow получила заряд для проникновения в бункеры

Крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые Великобритания передала Украине, оснащены боеголовкой с зарядом для проникновения в бункеры. Особенности боеприпаса назвал обозреватель американского журнала Popular Mechanics Себастьян Роблин.

Storm Shadow несет боевую часть BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge) с начальным проникающим зарядом, который позволяет боеприпасу преодолевать преграды. Это делает ракету эффективной против подземных хранилищ и бункеров.

Отмечается, что ракета не получает данные от самолета-носителя до или после запуска. «Вместо этого ее предварительно программируют на земле для автономного следования по путевым точкам к целевому району с использованием инерциальной навигации и GPS-навигации — обычно на высоте всего 100-130 футов над землей, чтобы еще больше снизить вероятность обнаружения радарами», — пишет издание.

Роблин предположил, что Storm Shadow могут попытаться установить на фронтовые бомбардировщики Су-24 или истребители Су-27.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил, что ракеты Storm Shadow могут представлять серьезную опасность, поскольку их заявленная дальность составляет до 200 километров.

