Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:31, 14 мая 2023Наука и техника

Названы особенности ракеты Storm Shadow

Popular Mechanics: ракета Storm Shadow получила заряд для проникновения в бункеры

Фото: Adam Morgan / Wikimedia

Крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые Великобритания передала Украине, оснащены боеголовкой с зарядом для проникновения в бункеры. Особенности боеприпаса назвал обозреватель американского журнала Popular Mechanics Себастьян Роблин.

Storm Shadow несет боевую часть BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge) с начальным проникающим зарядом, который позволяет боеприпасу преодолевать преграды. Это делает ракету эффективной против подземных хранилищ и бункеров.

Отмечается, что ракета не получает данные от самолета-носителя до или после запуска. «Вместо этого ее предварительно программируют на земле для автономного следования по путевым точкам к целевому району с использованием инерциальной навигации и GPS-навигации — обычно на высоте всего 100-130 футов над землей, чтобы еще больше снизить вероятность обнаружения радарами», — пишет издание.

Материалы по теме:
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022
Украина получит снаряды с обедненным ураном. В чем их опасность и к каким последствиям они могут привести?
Украина получит снаряды с обедненным ураном.В чем их опасность и к каким последствиям они могут привести?
19 апреля 2023

Роблин предположил, что Storm Shadow могут попытаться установить на фронтовые бомбардировщики Су-24 или истребители Су-27.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил, что ракеты Storm Shadow могут представлять серьезную опасность, поскольку их заявленная дальность составляет до 200 километров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Российские войска нанесли удары по складам ВСУ на западе Украины. Военкоры назвали налет «ударом возмездия»
Дочь Глюкозы раскрыла подробности отношений с отцом и матерью
Экс-советник главы Пентагона заявил о неспособности США восполнить потери ВСУ
Названы особенности ракеты Storm Shadow
Стало известно о планах Зеленского оккупировать российские города
В Тольятти оценили экологическую обстановку из-за пожара в покрасочном цехе
Глава Тольятти назвал сложности в тушении покрасочного цеха
Польских политиков уличили в работе за «спасибо» от Украины
В России назвали условие выхода из Арктического совета
Экс-разведчик США спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.