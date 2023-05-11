Российский полковник рассказал о переданных Украине ракетах Storm Shadow

Полковник в отставке Литовкин: у Украины пока нет самолетов для ракет Storm Shadow

Ракеты большой дальности Storm Shadow могут представлять серьезную опасность, поскольку их заявленная дальность составляет до 200 километров. Они запускаются с самолетов, но на данный момент у Украины нет аппаратов с необходимыми для этого характеристиками. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Эти ракеты применяются с самолетов, долететь могут далеко. Заявленная дальность составляет 170-200 километров, незаявленная, как говорят, до 500. Это очень мощные ракеты, несущие серьезные разрушения. Великобритания, которая поставила Украине эти ракеты, говорит, что запретила наносить удары по территории России, но украинскими они считают Донбасс, Крым», — напомнил Литовкин.

Эксперт также обратил внимание на то, что на данный момент у Украины нет самолетов, которые были бы способны использовать эти ракеты.

«Но это не значит, что такие самолеты не появятся завтра. Или, к примеру, они могут появиться в Польше, в Румынии, которые в итоге будут использовать как прикрытие для нанесения ударов по территории России», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow перед контрнаступлением. При этом отмечается, что Лондон получил от Киева гарантии использования поставленных ракет только на «суверенной территории Украины», а не на территории России.