В США рассказали о возможных планах России на захваченную ракету Storm Shadow

Экс-разведчик Риттер: день захвата ракеты Storm Shadow Россией стал плохим для Запада

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что захват уцелевшей ракеты Storm Shadow российскими военнослужащими позволит Москве изучить ее начинку и успешно нейтрализовать в будущем. Для Киева, Лондона и Парижа наступил «нехороший день», подчеркнул эксперт в интервью РИА Новости.

«Что бы я сделал, будучи служащим разведки, если бы смог захватить одну из этих систем, так это немедленно изучил микросхемы и выявил уязвимости на предмет глушения таких ракет», — поделился экс-разведчик.

Риттер также предположил, что российские специалисты изучат систему наведения. Будет изучен каждый аспект ракеты, с целью более совершенного наведения на системы противовоздушной обороны, указал он.

По мнению отставного офицера, будут внесены коррективы в работу российских радаров для лучшего отслеживания Storm Shadow.

«Это нехороший день для украинцев, нехороший день для британцев и французов», — заключил Скотт Риттер.

6 июля российские военные захватили британскую Storm Shadow. Ракета упала плашмя, благодаря чему разрушилась только частично. Устройство уже передали специалистам, которые изучат его конструкцию и начинку.

Ранее американский портал The War Zone написал, что данные, которые могут получить россияне при захвате ракеты, могут стать чувствительными для Запада из-за устройства этого оружия. Журналисты добавили, что наиболее секретным элементом ракеты является система наведения боеприпаса.