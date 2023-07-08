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05:11, 8 июля 2023Мир

В США рассказали о возможных планах России на захваченную ракету Storm Shadow

Экс-разведчик Риттер: день захвата ракеты Storm Shadow Россией стал плохим для Запада

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru via globallookpress.com

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что захват уцелевшей ракеты Storm Shadow российскими военнослужащими позволит Москве изучить ее начинку и успешно нейтрализовать в будущем. Для Киева, Лондона и Парижа наступил «нехороший день», подчеркнул эксперт в интервью РИА Новости.

«Что бы я сделал, будучи служащим разведки, если бы смог захватить одну из этих систем, так это немедленно изучил микросхемы и выявил уязвимости на предмет глушения таких ракет», — поделился экс-разведчик.

Риттер также предположил, что российские специалисты изучат систему наведения. Будет изучен каждый аспект ракеты, с целью более совершенного наведения на системы противовоздушной обороны, указал он.

По мнению отставного офицера, будут внесены коррективы в работу российских радаров для лучшего отслеживания Storm Shadow.

«Это нехороший день для украинцев, нехороший день для британцев и французов», — заключил Скотт Риттер.

6 июля российские военные захватили британскую Storm Shadow. Ракета упала плашмя, благодаря чему разрушилась только частично. Устройство уже передали специалистам, которые изучат его конструкцию и начинку.

Ранее американский портал The War Zone написал, что данные, которые могут получить россияне при захвате ракеты, могут стать чувствительными для Запада из-за устройства этого оружия. Журналисты добавили, что наиболее секретным элементом ракеты является система наведения боеприпаса.

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    Марина Совина
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