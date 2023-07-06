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23:21, 6 июля 2023Наука и техника

В США испугались захвата ракеты Storm Shadow россиянами

War Zone: захват ракеты Storm Shadow россиянами раскроет военные технологии Запада

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Данные, которые могут получить россияне при захвате британской ракеты Storm Shadow, могут стать чувствительными для Запада из-за устройства этого оружия. Об этом написал американский портал The War Zone.

Авторы материала назвали потерю в значительной степени неповрежденной ракеты нежелательным событием.

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«Британская Storm Shadow имеет некоторые стелс-технологии, которые уменьшают ее заметность. <…> Материалы, использованные в ее конструкции, и устройство боеголовки также были бы интересны», — отмечается в публикации.

Журналисты добавили, что наиболее секретным элементом ракеты является система наведения боеприпаса. Если внутренний датчик, программное обеспечение и бортовая электроника окажутся в доступе потенциального противника, то помогут ему найти больше уязвимостей Storm Shadow.

Ранее российские военные захватили британскую Storm Shadow. Ракета упала плашмя, благодаря чему разрушилась только частично. Устройство уже передали специалистам, которые изучат его конструкцию и начинку.

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    Марина Совина
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