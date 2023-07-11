В Кремле назвали ошибкой планы Макрона поставить Украине стратегические ракеты

Песков назвали ошибкой решение Франции поставить ракеты дальнего радиуса действия Украине

Планы Франции поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) стратегические ракеты дальнего радиуса действия являются ошибкой, чреватой последствиями для Киева. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», — сказал представитель Кремля, добавив, что соответствующее решение Парижа, озвученное президентом Франции Эммануэлем Макроном, не повлияет на ход специальной военной операции (СВО).

«Эти решения не могут, не способны повлиять на ход событий в рамках СВО. Они могут только утяжелить участь киевского режима», — уточнил Песков.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж усилит военную поддержку Киева. Она также рассказала, что Франция вместе с партнерами работает над гарантиями безопасности, которые могла бы получить Украина параллельно с процессом интеграции в НАТО.