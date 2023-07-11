Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:03, 11 июля 2023Мир

В Кремле назвали ошибкой планы Макрона поставить Украине стратегические ракеты

Песков назвали ошибкой решение Франции поставить ракеты дальнего радиуса действия Украине

Фото: Lewis Joly / AP

Планы Франции поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) стратегические ракеты дальнего радиуса действия являются ошибкой, чреватой последствиями для Киева. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», — сказал представитель Кремля, добавив, что соответствующее решение Парижа, озвученное президентом Франции Эммануэлем Макроном, не повлияет на ход специальной военной операции (СВО).

«Эти решения не могут, не способны повлиять на ход событий в рамках СВО. Они могут только утяжелить участь киевского режима», — уточнил Песков.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж усилит военную поддержку Киева. Она также рассказала, что Франция вместе с партнерами работает над гарантиями безопасности, которые могла бы получить Украина параллельно с процессом интеграции в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон анонсировал поставки на Украину ракет дальнего радиуса действия

    Появилось видео уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении

    Названы сроки улучшения погоды на российских курортах

    Столтенберг обратился к Путину

    Роберт Дауни-младший назвал самые важные фильмы в карьере

    Уровень воды в четырех реках Сочи поднялся до опасных отметок

    КНДР заявила о неспособности США помешать воле российских военных на Украине

    Бузова рассказала о неожиданной сложности съемок шоу в Африке

    Появились подробности о выпавшем из окна годовалом российском ребенке

    Африке напророчили вымирание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости