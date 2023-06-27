Россия впервые применила беспилотник «Охотник» на Украине. Что известно об ударном дроне весом 25 тонн?

Mash: Россия впервые ударила по объектам ВСУ тяжелым дроном C-70 «Охотник»

Вооруженные силы России впервые в зоне специальной военной операции (СВО) применили ударно-разведывательный беспилотный аппарат (БПЛА) «Охотник», являющийся ведомым истребителя пятого поколения Су-57.

Об этом сообщают турецкие СМИ, ссылаясь на появившиеся в сети снимки беспилотника на Украине. По данным журналистов, силуэт и размер БПЛА указывают на то, что это «Охотник». Отмечается, что беспилотник использовался для удара по объектам ВСУ в Сумской области.

Точные характеристики БПЛА не известны

Согласно данным западного военного эксперта Петра Бутовского, взлетная масса «Охотника» составит 25 тонн, из которых 2,8 тонны придется на вооружение, размах крыла беспилотника составит 19 метров, длина машины — 14 метров, на низкой высоте БПЛА должен быть способен развивать скорость 1,4 тысячи километров в час, дальность полета машины составит 5 тысяч километров.

Для уничтожения радаров «Охотник» может получить, в частности, сверхзвуковую противорадиолокационную ракету класса «воздух-земля» Х-58 (с дальностью полета около 260 километров). Против морских целей эффективной окажется дозвуковая маловысотная ракета X-35. Также «Охотник» может получить четыре модифицированные сверхзвуковые ракеты X-74M2 и восемь корректируемых авиабомб КАБ-250.

Беспилотник должен работать в связке с истребителем

Задачей компании «Сухой», работающей над «Охотником», было создание БПЛА, который отличается высокой автономностью и малозаметностью, а по своим тактико-техническим характеристикам быть близок к летательным аппаратам шестого поколения.

В части искусственного интеллекта и автономности «Охотник» станет прототипом истребителя шестого поколения, но не получит функцию принятия решения на применение оружия, которая остается за человеком

Считается, что малозаметный беспилотник, изготовленный по аэродинамичнеской схеме летающего крыла, должен выступать ведомым истребителя пятого поколения. Так, связка из 20-30 ударных беспилотников, прикрываемых двумя-тремя маневренными истребителями, позволит нанести непоправимый ущерб инфраструктуре потенциального противника.

Создание «Охотника» началось около 15 лет назад

Впервые под открытое небо дрон выкатили в июне 2018-го. В ноябре того же года беспилотник «пробежал» по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, набрав 200 километров в час в соответствии с программой испытаний. При этом руление, разбег, набор скорости и остановка в конце полосы выполнялись беспилотником полностью автономно.

О первом полете «Охотника» Минобороны России сообщило в августе 2019 года

В сентябре того же года «Охотник» и Су-57 впервые совершили совместный полет. В январе 2021-го военное ведомство сообщило, что беспилотник в рамках испытаний нанес бомбовый удар по наземной мишени. В мае прошлого года «Охотник» научили применять вооружение истребителя Су-57. По словам генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, серийный выпуск «Охотников» для Министерства обороны России начнется в 2023-м.

В августе прошлого года обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу заявил, что Россия может начать применять «Охотник» в зоне СВО уже в 2023-м.

Работы над беспилотником планировалось завершить к этому месяцу, с целью начать серийное производство в 2023 году. Сообщалось, что серийные поставки в войска должны начаться в 2024 году, но он может пролететь над Украиной — если спецоперация продолжится — в начале следующего года Питер Сучиу обозреватель издания 19FortyFive

О том, что в сирийской кампании мог применяться «Охотник», в августе 2020 года сообщало болгарское издание Bulgarian Military. Подобные заявления не были прокомментированы российскими официальными лицами.

В мае 2022 года источники РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что Россия в зоне СВО применила Су-57. По данным Минобороны Великобритании, российская сторона «практически наверняка» задействовала многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 для выполнения задач, связанных с ходом СВО.