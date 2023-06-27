Россия впервые применила «Охотник» в зоне СВО

Mash: ВС России впервые ударили по объектам ВСУ тяжелым дроном C-70 «Охотник»

Вооруженные силы России впервые применили тяжелый ударный дрон С-70 «Охотник» для нанесения ударов по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что С-70 могли использовать для ударов по объектам ВСУ в Сумской области. Канал опубликовал фотографию, которая может быть первым изображением «Охотника» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Беспилотник С-70 «Охотник» совершил первый полет в 2019 году. Считается, что масса дрона составляет около 20 тонн. Аппарат может нести управляемые бомбы, ракеты и свободнопадающие бомбы во внутренних отсеках и на внешних узлах подвески.

В августе 2022 года обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу писал, что Россия все чаще применяет дроны в СВО, а в 2023 году российские войска могут применить С-70.

В феврале того же года ТАСС со ссылкой на источник в органах власти сообщил, что Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова модернизируют в течение пяти лет. Предприятие получит корпус для производства дронов «Охотник».