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В США оценили срок начала использования российских «Охотников» на Украине

19FortyFive: Россия сможет начать использовать БПЛА «Охотник» на Украине в 2023 году
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В ходе специальной военной операции на Украине Россия все чаще применяет беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В 2023 году российские военные могут применить тяжелые ударные беспилотники С-70 «Охотник», пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу.

Отмечается, что российский беспилотник относится к тому же классу аппаратов, что и Dassault nEUROn и Boeing Loyal Wingman. Дрон сможет расширить возможности пилотируемых истребителей.

С-70 выполнили по схеме «летающее крыло». Дрон может получить двигатель АЛ-41Ф1 и два отсека для управляемых и неуправляемых боеприпасов. Взлетная масса беспилотника может составить 20 тонн. В 2019 году «Охотник» совершил первый полет.

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«Работы над беспилотником планировалось завершить к этому месяцу, с целью начать серийное производство в 2023 году. Сообщалось, что серийные поставки в войска должны начаться в 2024 году, но он может пролететь над Украиной – если спецоперация продолжится – в начале следующего года», — пишет Сучиу.

В мае генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что серийный выпуск «Охотников» для Министерства обороны России начнут в 2023 году. Дрон получил плоское сопло, которое снижает его заметность.

В январе источник РИА Новости сообщил, что летные испытания второго образца беспилотника С-70 «Охотник» планируют начать в июле.

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Даниил Иринин
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