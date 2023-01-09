Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:33, 9 января 2023Мир

В Британии заявили об использовании Россией новейшего истребителя в ходе СВО

Минобороны Британии заявило об использовании Россией истребителя Су-57 в ходе СВО

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Россия «практически наверняка» задействовала многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 для выполнения задач, связанных с ходом специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Министерство обороны Британии в своем Twitter-аккаунте.

Опираясь на данные военной разведки, в ведомстве заявили об использовании Россией новейшего истребителя, который в кодификации НАТО получил название Felon (англ. «преступник»), по меньшей мере с июня 2022 года. В ведомстве также проанализировали спутниковые снимки российской авиабазы в Ахтубинске, на которых обнаружили пять самолетов Су-57. «Поскольку это единственная известная база FELON, эти самолеты, вероятно, участвовали в операциях против Украины», — говорится в заявлении.

При этом в министерстве отметили, что истребители не покидали воздушное пространство России, а все миссии ограничивались запуском ракет классов «воздух-земля» и «воздух-воздух». В британском ведомстве связали нежелание России направлять Су-57 на Украину с опасениями из-за возможной утечки секретных технологий и снижения экспортной привлекательности истребителя в случае, если он будет сбит над Украиной.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (КнААЗ) модернизируют, чтобы нарастить на нем производство истребителей пятого поколения Су-57. В частности, на заводе планируется расширить производственные мощности, ввести в строй новое оборудование и дополнительно привлечь производственный персонал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В России назвали цель денонсации конвенции о коррупции
Месси стал спортсменом года
Звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега рассказала о необычном отношении семьи к ее славе
В российском городе на прохожих рухнула новогодняя елка
Волочкова опубликовала пляжное фото топлес
Россиян арестовали в Азии за просьбы о помощи
СК подтвердил гибель двух человек при крушении самолета в российском регионе
Российский скейтбордист разломал доску с изображением лидера Little Big
В Британии заявили об использовании Россией новейшего истребителя в ходе СВО
Россиянка запустила стрим с плачущим ребенком для сбора денег
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.