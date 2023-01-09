В Британии заявили об использовании Россией новейшего истребителя в ходе СВО

Минобороны Британии заявило об использовании Россией истребителя Су-57 в ходе СВО

Россия «практически наверняка» задействовала многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 для выполнения задач, связанных с ходом специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Министерство обороны Британии в своем Twitter-аккаунте.

Опираясь на данные военной разведки, в ведомстве заявили об использовании Россией новейшего истребителя, который в кодификации НАТО получил название Felon (англ. «преступник»), по меньшей мере с июня 2022 года. В ведомстве также проанализировали спутниковые снимки российской авиабазы в Ахтубинске, на которых обнаружили пять самолетов Су-57. «Поскольку это единственная известная база FELON, эти самолеты, вероятно, участвовали в операциях против Украины», — говорится в заявлении.

При этом в министерстве отметили, что истребители не покидали воздушное пространство России, а все миссии ограничивались запуском ракет классов «воздух-земля» и «воздух-воздух». В британском ведомстве связали нежелание России направлять Су-57 на Украину с опасениями из-за возможной утечки секретных технологий и снижения экспортной привлекательности истребителя в случае, если он будет сбит над Украиной.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (КнААЗ) модернизируют, чтобы нарастить на нем производство истребителей пятого поколения Су-57. В частности, на заводе планируется расширить производственные мощности, ввести в строй новое оборудование и дополнительно привлечь производственный персонал.