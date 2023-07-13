Российский тревел-блогер раскрыл необычные способы борьбы с похмельем в Польше

Блогер «Дзена» рассказал, что поляки борются с похмельем с помощью молока с солью

Российский тревел-блогер побывал в Польше и раскрыл несколько местных необычных способов борьбы с похмельем. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщил, что очень часто поляки борются с похмельем с помощью соленого молока. «Причем местные соли не жалеют, получается такое себе пойло, но пить можно, — пояснил он. — Туда же некоторые для лучшего эффекта добавляют стопку водки».

Блогер подчеркнул, что первый «коктейль» он проверил на себе после поездки в польскую деревню Спыхово. «Не могу сказать, что средство чудотворное, однако мне определенно полегчало», — добавил он.

Еще одним средством против похмелья в Польше считают селедку в уксусе. «Странное блюдо, которые мы тоже попробовали, — заявил блогер. — Все бы ничего, но рыба была так сильно замаринована в уксусе, что есть ее было крайне сложно. Забавное получается сочетание, соленное молоко и селедка в уксусе, удивительно как мой желудок вообще это пережил».

Ранее в июле россиянин побывал в польском селе Спыхово и описал поездку фразой «чувствовалась разруха».