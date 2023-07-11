Россиянин поехал в село в Европе и описал поездку фразой «чувствовалась разруха»

Россиянин побывал в польском селе Спыхово и сравнил его с русской глубинкой

Россиянин побывал в польском селе Спыхово и описал поездку фразой «чувствовалась разруха». Своими впечатлениями он поделился в блоге «Где нам жить», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, европейская деревня имела мрачный антураж, так как поездка произошла весной. Турист сравнил Спыхово с русской глубинкой, заметив, что найти отличия сложно. «Чем дальше въехал в село — тем хуже дома. Иногда даже было сложно сказать, обжит дом или брошен», — написал россиянин.

Мужчина отметил, что в селе есть электричество, которое редко встречается в отдаленных российских деревнях. «Польша гораздо меньше, даже самая глухая глушь здесь в двух-трех часах езды от цивилизации», — объяснил автор.

Ранее россиянка вместе с парнем побывала в Абхазии и описала поездку фразой «полная анархия и разруха». Во время отдыха девушка заметила отсутствие инфраструктуры и безопасности в стране пребывания, заявив, что за заборами гостиниц «полный кошмар».