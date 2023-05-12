Россиянка побывала в Абхазии и описала поездку фразой «полная анархия и разруха»

Читательница «Тонкостей туризма» отдохнула в Абхазии и заявила об отсутствии безопасности

Россиянка вместе с парнем побывала в Абхазии и описала поездку фразой «полная анархия и разруха». Своими впечатлениями Мария поделилась на портале «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Во время отдыха девушка заметила отсутствие инфраструктуры и безопасности в стране пребывания, заявив, что за заборами гостиниц «полный кошмар». По словам Марии, на государственном уровне в Абхазии ничего не делается для развития туристической отрасли.

«Многие смотровые площадки и пешие маршруты просто небезопасны. Разбитые набережные, переполненные урны, улицы, по которым вечерами страшно ходить. На рынке вас обязательно обсчитают, на экскурсиях подсунут некачественный продукт, тут никто не контролирует это. Все мошенники знают, что останутся безнаказанными», — высказалась читательница портала.

Туристка также пожаловалась на отель «Берег Эвкалиптов», где она остановилась на время отпуска. Девушка подчеркнула, что апартаменты оказались маленькими, ресторан не работал, а на завтраках и обедах был скромный выбор еды. При этом Мария заметила, что выбранная ими гостиница — лучшая в Абхазии.

«В общем, не считаю, что стоит ехать в Абхазию в межсезонье», — заключила туристка.

Ранее премьер-министр Абхазии Александр Анкваб заявил, что цены на отдых в республике могут снизиться для российских туристов после запуска рейсов в Россию. Чиновник рассказал, что к концу 2024 года планируется завершить капитальную реконструкцию аэропорта Сухума, после чего будут запущены рейсы в российские города.