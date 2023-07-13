В российском городе ввели режим повышенной готовности из-за циклона

Мэрия Анапы сообщила о введении режима повышенной готовности из-за надвигающегося циклона

В Анапе в связи с надвигающимся циклоном введен режим повышенной готовности, говорится в сообщении мэрии города в Telegram-канале.

Уточняется, что все коммунальные и экстренные службы начнут работать в усиленном режиме. «Предприятиям санаторно-курортного комплекса, потребительской и других сфер необходимо провести превентивные мероприятия, предупреждающие ЧС, проверить запас сил и средств на случай ухудшения погодных условий», — указали власти города.

Ранее в Анапе продлили запрет на купание из-за шторма и донного течения. Меры безопасности будут сняты при изменении погодных условий.