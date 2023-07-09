Власти Анапы продлили запрет на купание

На пляжах Анапы продлили запрет на купание из-за шторма

На пляжах Анапы продолжает действовать запрет на купание из-за шторма и донного течения. О продлении ограничений сообщили в Telegram-канале мэрии города в воскресенье, 9 июля.

«Второй день из-за шторма и сильного донного течения на пляжах Анапы установлены красные флаги — это значит, что в воду заходить опасно», — говорится в сообщении.

Местные власти заявили, что меры безопасности будут сняты, когда изменятся погодные условия и стихнет шторм.

Ранее стало известно, что сильный ливень обрушился на микрорайон Хоста в Сочи ночью в воскресенье, 9 июля. Отмечается, что потоки воды смыли десятки припаркованных машин в одну кучу.