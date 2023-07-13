Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:58, 13 июля 2023Путешествия

В России прокомментировали информацию об аномальном скачке цен на авиабилеты

Минтранс: аномального скачка цен на авиабилеты по России не наблюдается

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Минтрансе прокомментировали информацию о подорожании авиаперелетов по России в летнем сезоне и сообщили, что аномального скачка цен на билеты не наблюдается. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, на сезон отпусков традиционно приходится повышение стоимости билетов, что позволяет скомпенсировать недополученную прибыль в низкий «сезон».

Материалы по теме:
Русские Мальдивы. Как изменился Крым и стоит ли проводить там отпуск в 2023 году
Русские Мальдивы.Как изменился Крым и стоит ли проводить там отпуск в 2023 году
27 июня 2023
Куда поехать на море летом 2023 года? В каких городах и странах могут отдохнуть россияне и сколько это будет стоить
Куда поехать на море летом 2023 года?В каких городах и странах могут отдохнуть россияне и сколько это будет стоить
1 июня 2023

Кроме того, в Минтрансе добавили, что опубликованная ранее в СМИ информация о росте цен на авиабилеты на 40 процентов не имеет под собой оснований. Как пояснил заместитель главы Минтранса Игорь Чалик, государство оказывает поддержку на рынке авиаперевозок и создает условия, которые позволяют сохранить доступные цены на авиабилеты.

Ранее председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев спрогнозировал рост цен на авиабилеты за рубеж на 40 процентов в 2023 году. Совладелец столичной авиагавани подчеркнул, что у российских авиакомпаний значительно выросли затраты, в особенности они увеличились на техническое обслуживание самолетов.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Успенский
    Обсудить
    Последние новости

    Актеры Голливуда начинают самую масштабную забастовку в истории. Что заставило 160 тысяч актеров пойти на крайний шаг?

    Херш оценил влияние кассетных боеприпасов на ход конфликта на Украине

    В Финляндии встретили Байдена протестом против НАТО

    В Госдуму внесут поправку о передаче тяжелого вооружения Росгвардии

    Получивших ВНЖ за границей россиян захотели обязать докладывать об этом

    Врач дала советы родителям страдающих ожирением детей

    Лерчек раскрыла новые детали о деле обманувшей ее на миллионы рублей стилистки

    Россиян предупредили о рисках приглашения гостей в съемное жилье

    На Android-смартфонах нашли приложения-шпионы

    В России оценили вероятность запрета техники Apple в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости