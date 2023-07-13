В России спрогнозировали рост цен на авиабилеты на 40 процентов

Совладелец Внуково Ванцев спрогнозировал рост цен на авиабилеты за рубеж на 40 процентов

Председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев спрогнозировал рост цен на авиабилеты за рубеж на 40 процентов в 2023 году. Об этом он рассказал в беседе с РБК.

«Думаю, что на внутренних рейсах будет рост порядка 15–20 процентов, а на международных — до 40 процентов», — отметил он.

Совладелец столичной авиагавани подчеркнул, что у российских авиакомпаний значительно выросли затраты, в особенности на техническое обслуживание самолетов.

При этом Ванцев предостерег пассажиров от мыслей, что перевозчики могут пользоваться такой ситуацией и самостоятельно повышать цены на перелеты. По его словам, на стоимость билетов влияет рост цен на запчасти.

«У нас есть склады запчастей, которые нам позволяют еще около года более-менее нормально существовать, а дальше их нужно пополнять, — добавил эксперт. — Но условия их пополнения сильно изменились».

Ранее в июле эксперты travel-cервиса «Купибилет» раскрыли цену самого дорого авиабилета из России за рубеж в июне 2023 года. Так, директор компании по ценообразованию и аналитике Яна Белоусова сообщила, что наиболее дорогим стал билет по маршруту Москва — Доха, его стоимость достигла 341 тысячи рублей в одну сторону.