Военный аналитик предположил ответ России на поставки ракет ATACMS Украине

Военный аналитик Михайлов: в случае применения ATACMS ВСУ ВС РФ ударят по офису Зеленского

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов предположил ответ России на поставки американских дальнобойных ракет ATACMS Украине. Об этом он поговорил с изданием URA.RU.

Как отметил Михайлов, ракеты ATACMS являются «красной линией». По мнению военного аналитика, в случае передаче этих ракет Киеву и их применения ВСУ России придется уничтожить центры принятия решений. В частности, речь идет о здании офиса президента Украины, украинского Минобороны, Верховной Рады, украинских государственных органов управления. «Мы же пока ни одно из них не разрушили. Все стоит, в Киеве все работает», — подчеркнул он.

Михайлов добавил, что ракеты ATACMS могут теоретически достать до Воронежа, Липецка, Ростова-на-Дону. «Даже если американцы и сделают какую-нибудь показную акцию — выдадут несколько ракет, то очень долго будут трястись над ними, рассказывать нашей стране, что возьмут клятвенное обещание с Киева, что те не будут применять их по российским территориям», — заключил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему изучает возможность отправки Украине ракет ATACMS. Он напомнил, что у ВСУ уже есть аналог данных ракет.