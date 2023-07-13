У масонской ложи в центре Афин произошел взрыв

У Великой ложи франкмасонов Греции в центре Афин произошел взрыв

Взрывное устройство сработало утром 13 июля в центре Афин, на улице Сурмели, это произошло возле Великой ложи франкмасонов Греции. Пострадавших нет, но зданию приченен небольшой ущерб, сообщает телеканал ERT.

Около 06:30 по местному времени (совпадает с мск) неизвестный позвонил по телефону экстренных служб и рассказал, что у масонской ложи произойдет взрыв. Неизвестный не сказал, когда именно это случится.

Как только патрульная машина полиции прибыла на место происшествия, бомба взорвалась. Рядом с взрывным устройством вскоре обнаружили еще одно, после чего полицейские оцепили весь квартал и вызвали пиротехников.

По предварительной информации, мощность обоих устройств мала, они состояли из петард, металлических емкостей с горючей жидкостью и других материалов. Пока никто не взял ответственность за произошедшее.

В 2018 году газета The Guardian писала, что среди членов парламента и сотрудников ведущих изданий Великобритании есть члены тайных масонских лож. При этом ни один из парламентариев в официальных документах не признал принадлежность к масонам.