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Стали известны подробности работы масонских лож в элите Великобритании

Стали известны подробности работы масонских лож в элите Великобритании

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Среди членов парламента и сотрудников ведущих изданий Великобритании есть члены тайных масонских лож. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение газеты.

Ложа New Welcome («Новое приветствие») создана для депутатов, пэров (людей, имеющих дворянский титул) и сотрудников парламента. Сегодня в ней состоит около 40 человек. При этом в ней нет ни одного пэра и депутата от Лейбористской партии. Правда, как замечает The Guardian, они могут состоять в других ложах.

При этом издание замечает, что ни один из парламентариев в официальных документах не признал принадлежность к масонам. Закон не обязывает это делать, но депутаты могут указать свое членство в ложе добровольно.

Ложа Gallery Lodge («Ложа галереи») состоит из политических обозревателей ведущих СМИ Великобритании. Члены Alfred Robbins Lodge («Ложи Альфреда Роббинса») регулярно организуют собрания в Лондоне. The Guardian отмечает, что ранее членами одной из масонских лож могли быть сотрудники изданий Times, Daily Express, Scotsman, Hansard.

Глава Объединенной великой ложи Англии Дэвид Стейплз не дал четкого подтверждения или опровержения этих сведений, но отметил, что участие в деятельности лож не противоречит журналистской практике. Другой представитель Объединенной великой ложи Англии сообщил, что в Gallery Lodge состоит 45 человек, а в Alfred Robbins Lodge — 18, однако никто из членов, вступивших в объединения до 2000 года, не указал в качестве рода своей деятельности журналистику или смежные области.

Масонские ложи держат свою деятельность в секрете. При этом известно, что члены ложи для парламентариев не очень любят общаться с членами лож для журналистов.

2 февраля сообщалось, что Великая ложа масонов России имеет аккаунт в Instagram. Глава ложи, кандидат в президенты России на выборах 2008 года Андрей Богданов иногда выкладывает фото и видео масонских ритуалов.

В марте 2017 года депутат Государственной Думы Виталий Милонов попросил генерального прокурора Юрия Чайку проверить деятельность масонских лож, действующих на территории России. По мнению парламентария, иностранные ложи могут активно вмешиваться во внутреннюю политику страны.

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