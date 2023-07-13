Российские военнослужащие отразили три атаки ВСУ на одном из направлений

Минобороны России: в ЛНР отражены три атаки украинских войск

Российские военнослужащие отразили три атаки противника, предпринявшего попытку наступления на краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать линию обороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кременная Луганской народной республики (ЛНР), уточнил представитель военного ведомства.

Помимо этого, на указанном направлении было нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 66-й и 67-й мехбригад ВСУ. По местам дислокации украинских войск отработала авиация и артиллерия Вооруженных сил России. Совокупные потери ВСУ на указанном участке линии боевого соприкосновения составили до 90 человек.

Также Минобороны сообщило о нанесенном в ночь на 13 июля ракетном ударе по местам хранения боеприпасов ВСУ. Все выявленные объекты были поражены высокоточными средствами.