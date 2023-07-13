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14:10, 13 июля 2023Россия

Минобороны заявило о ночном ракетном ударе по местам хранения боеприпасов ВСУ

Минобороны РФ отчиталось о высокоточном ракетном ударе по местам хранения боеприпасов ВСУ

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли высокоточный ракетный удар по местам хранения украинских боеприпасов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны страны.

Там уточнили, что групповой удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. В оборонном ведомстве отчитались о достижении целей удара и заявили, что все объекты были поражены.

Ранее российские военные в ночь на 6 июля нанесли удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и наемников, а также по местам хранения иностранной техники. Атака была совершена с помощью высокоточного оружия большой дальности морского базирования.

До этого Минобороны сообщало о групповом ударе по пунктам управления украинскими войсками. Там уточняли, что все назначенные объекты удалось поразить.

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    Анастасия Шейкина
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