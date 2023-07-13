Россиян обяжут платить новый налог на Бали

The Jakarta Post: российских туристов обяжут платить въездной налог на острове Бали

Власти индонезийского острова Бали обяжут туристов, в том числе россиян, платить въездной налог. Об этом сообщает The Jakarta Post со ссылкой на губернатора острова Ваяна Костера.

«Уплата сбора за иностранных туристов будет производиться только один раз во время их визита на Бали», — отметил он. По словам чиновника, сбор будет оплачиваться в электронном виде.

При этом Костер заверил, что новый налог не отпугнет приезжих от острова, так как будет использоваться для улучшения инфраструктуры и создания комфортных условий для отдыха. Размер сбора не уточняется.

Ранее сообщалось, что жители Бали стали писать больше доносов на туристов, в том числе россиян, из-за чего выросло количество депортаций. По данным властей, граждане страны все чаще жалуются на неправомерное поведение иностранцев. Приезжих призывают не воспринимать каждую зону Бали в качестве места отдыха, поскольку там живут люди.

