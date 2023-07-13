Массовую драку с погоней на российском пляже сняли на видео

В Екатеринбурге на пляже произошла массовая драка с погоней, происшествие сняли на видео

На одном из екатеринбургских пляжей группа молодых людей устроила массовую драку. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Безумный ЕКБ».

На кадрах трое парней бьют и пинают друг друга. Окружившая их толпа готова в любой момент присоединиться к потасовке. Решив отступить, один человек сбегает, перепрыгнув через установленную на пляже скамейку. Начинается погоня.

«Что вы толпой лезете? Я не могу понять», — возмущается один из отдыхающих. Затем двое участников стычки подходят к автору видео и интересуются, зачем он снимает их.

По данным сетевого издания Е1.ru, разнимать участников драки пришлось приехавшим на пляж сотрудникам полиции.

Ранее на пляже в Екатеринбурге произошла еще одна массовая драка. В ней принимали участие как мужчины, так и женщины. За ходом событий наблюдали находившиеся там же дети отдыхающих.