Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:01, 13 июля 2023Ценности

Актриса София Вергара отпраздновала 51-летие снимком в купальнике

Актриса София Вергара отпраздновала 51-летие снимком в белом купальнике на яхте

Фото: @sofiavergara

Колумбийская актриса София Вергара поделилась снимком в откровенном образе и восхитила фанатов. Cоответствующим кадром она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость отпраздновала 51-летие в компании семьи и друзей на борту яхты. На размещенной фотографии телезвезда запечатлена в купальнике белого цвета с кружевными вставками напротив воды. При этом ее волосы были распущены, а на лице отсутствовал макияж. Среди прочего она надела несколько браслетов, серьги и колье.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Подписчики оценили внешний вид Вергары в комментариях под публикацией. «Красотка», «С днем рождения!», «Шикарное тело», «Поздравляю!», «Просто вау», — высказывались многочисленные поклонники.

В июне София Вергара поделилась фото топлес, когда загорала на шезлонге во дворе собственного дома. На размещенном кадре было видно, что знаменитость надела плавки-стринги, а в руках держала средство для защиты от солнца. При этом волосы Вергары были распущены, а на лице отсутствовал макияж.

Что думаешь? Оцени!
    Майя Пономаренко
    Обсудить
    Последние новости

    «Наши военные не будут разбираться» Лавров назвал передачу Украине F-16 ядерной угрозой России

    В российском городе ввели режим повышенной готовности из-за циклона

    В Киеве прозвучала серия взрывов

    В Швеции прошла акция по сожжению устава НАТО

    В резиденцию Макрона пришло письмо с частью человеческого тела

    Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету

    Бывшего посла России в Бангладеш забили насмерть

    Актриса София Вергара отпраздновала 51-летие снимком в купальнике

    Лавров заявил об экзистенциальной угрозе России

    Лавров обвинил ООН в выполнении «политического заказа» Запада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости