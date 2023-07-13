Актриса София Вергара отпраздновала 51-летие снимком в купальнике

Актриса София Вергара отпраздновала 51-летие снимком в белом купальнике на яхте

Колумбийская актриса София Вергара поделилась снимком в откровенном образе и восхитила фанатов. Cоответствующим кадром она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость отпраздновала 51-летие в компании семьи и друзей на борту яхты. На размещенной фотографии телезвезда запечатлена в купальнике белого цвета с кружевными вставками напротив воды. При этом ее волосы были распущены, а на лице отсутствовал макияж. Среди прочего она надела несколько браслетов, серьги и колье.

Подписчики оценили внешний вид Вергары в комментариях под публикацией. «Красотка», «С днем рождения!», «Шикарное тело», «Поздравляю!», «Просто вау», — высказывались многочисленные поклонники.

В июне София Вергара поделилась фото топлес, когда загорала на шезлонге во дворе собственного дома. На размещенном кадре было видно, что знаменитость надела плавки-стринги, а в руках держала средство для защиты от солнца. При этом волосы Вергары были распущены, а на лице отсутствовал макияж.