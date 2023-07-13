В Минобороны сообщили о срыве экипажем БМП-3 попытки наступления ВСУ

Минобороны РФ: экипаж БМП-3 пресек попытку наступления ВСУ на краснолиманском направлении

Экипаж боевой машины пехоты (БМП-3) Центрального военного округа пресек попытку наступления украинских бойцов на российские позиции на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

За проявленное мужество особо отличившиеся военнослужащие были представлены к государственным наградам.

Командир роты с позывным Гора пояснил агентству, что перед бронемашинами ставятся задачи по поддержке атакующих частей, штурмовых подразделений и групп эвакуации. При этом БМП-3 может вести огонь как с закрытых позиций, так и прямой наводкой.

Ранее стало известно, что спрос на боевые машины пехоты БМП-3 со стороны государственного заказчика вырос с начала СВО. В пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») отметили, что БМП-3 «великолепно зарекомендовали себя» участием в СВО.