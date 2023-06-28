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10:55, 28 июня 2023Наука и техника

Спрос на БМП-3 вырос с начала спецоперации

«Высокоточные комплексы»: спрос на БМП-3 со стороны госзаказчика с начала СВО вырос в разы

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Спрос на боевые машины пехоты БМП-3 со стороны государственного заказчика вырос с начала специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Со стороны внутренних заказчиков спрос на БМП-3 и машины на ее базе, в частности, на БМП-3Ф и БТ-3Ф для морских пехотинцев, с начала спецоперации вырос в разы», — сообщили в холдинге.

Там отметили, что БМП-3 «великолепно зарекомендовали себя» участием в СВО.

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Базовую версию БМП-3 приняли на вооружение в 1987 году. В арсенал машины входит пушка-пусковая установка 2А70 калибра 100 миллиметров и автоматическая пушка 2А72 калибра 30 миллиметров. БМП-3 также оснащена тремя пулеметами.

В мае «Курганмашзавод» сообщил, что БМП-3 способна уничтожить американскую БМП M2 Bradley с нескольких километров благодаря управляемому оружию. БМП-3 несет восемь противотанковых управляемых ракет.

В том же месяце стало известно, что «Курганмашзавод» разработал комплекты навесной динамической защиты для БМП-3, которые можно устанавливать на машины в полевых условиях в зоне СВО.

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    Даниил Иринин
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