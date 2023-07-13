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15:32, 13 июля 2023Ценности

Дочь миллиардера Гурьева оспорит в суде продажу яхты из-за санкций против отца

Bloomberg: дочь миллиардера Гурьева будет судиться с властями Антигуа и Барбуды за яхту

Фото: TheYachtPhoto / Globallookpress.com

Дочь миллиардера Андрея Гурьева Юлия намерена судиться за возвращение яхты Alfa Nero, которое правительство Антигуа и Барбуды изъяло из-за санкций против бизнесмена. Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на поданные в суд адвокатами Гурьевой документы.

Яхта находилась на территории государства Антигуа и Барбуды, когда в августе 2022 года Андрей Гурьев попал под санкции и в Минфине США решили, что Alfa Nero является его собственностью. Сам бизнесмен это отрицал. В итоге власти страны выставили ее на продажу, в июне судно приобрел с аукциона бывший глава компании Google Эрик Шмидт.

Теперь Гурьева предъявила свои права на яхту. Согласно предоставленным суду документам, она является единственным выгодоприобретателем Tyne Trust и Flagstaff Trust — компаний, во владении которых числятся судно и находящиеся на борту произведения искусства.

В январе Андрей Гурьев попал в список Forbes как один из самых разбогатевших российских миллиардеров. Его состояние насчитывает 11,5 миллиарда долларов (плюс 4,2 миллиарда долларов в 2022 году). Семья бизнесмена владеет 48,48 процента компании «Фосагро», которая производит удобрения.

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    Александра Синицына
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