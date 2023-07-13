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07:09, 13 июля 2023Забота о себе

Мужчины рассказали о внезапных эрекциях в самых неловких ситуациях

На Reddit назвали операционный стол самым неожиданным местом для случайной эрекции

Фото: VioletStudio / Shutterstock / Fotodom

Пользователи форума Reddit, испытавшие внезапную эрекцию в не связанных с сексом ситуациях, рассказали о самых неловких из них. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Один мужчина назвал самым неожиданным местом, где у него случилась случайная эрекция, операционный стол.

На операционном столе, когда подействовала анестезия. Конечно, я был без штанов и нижнего белья и не смог скрыть это

StraightsJacketпользователь Reddit

Многие вспоминают, что подобные инциденты случались с ними в юности — во время ответа у доски или в спортзале.

Я участвовал в соревнованиях по подтягиванию на физкультуре, смотрел весь класс. Я даже не почувствовал, что что-то не так, пока не закончил. И пришел в ужас. Но по крайней мере победил

mikeyeliпользователь Reddit
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Один из комментаторов испытал эрекцию без видимых на то причин во время ночной смены, работая кассиром в супермаркете.

Посетителей не было, стояла глубокая ночь, мой разум был занят уроком испанского на Duolingo, ничего не предвещало такой реакции. Вдруг покупатель, старик, подошел, и пришлось обслуживать его, пряча стояк под кассой

Snowtwoпользователь Reddit

Ранее молодые мужчины на Reddit рассказали о плюсах и минусах отношений с женщинами старшего возраста. Много лайков набрал комментарий, что женщины старшего возраста умеют расставаться лучше молодых и точно знают, что им нужно в жизни.

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    Александра Лисица
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