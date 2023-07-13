Мужчины рассказали о внезапных эрекциях в самых неловких ситуациях
Пользователи форума Reddit, испытавшие внезапную эрекцию в не связанных с сексом ситуациях, рассказали о самых неловких из них. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.
Один мужчина назвал самым неожиданным местом, где у него случилась случайная эрекция, операционный стол.
На операционном столе, когда подействовала анестезия. Конечно, я был без штанов и нижнего белья и не смог скрыть это
Многие вспоминают, что подобные инциденты случались с ними в юности — во время ответа у доски или в спортзале.
Я участвовал в соревнованиях по подтягиванию на физкультуре, смотрел весь класс. Я даже не почувствовал, что что-то не так, пока не закончил. И пришел в ужас. Но по крайней мере победил
Один из комментаторов испытал эрекцию без видимых на то причин во время ночной смены, работая кассиром в супермаркете.
Посетителей не было, стояла глубокая ночь, мой разум был занят уроком испанского на Duolingo, ничего не предвещало такой реакции. Вдруг покупатель, старик, подошел, и пришлось обслуживать его, пряча стояк под кассой
Ранее молодые мужчины на Reddit рассказали о плюсах и минусах отношений с женщинами старшего возраста. Много лайков набрал комментарий, что женщины старшего возраста умеют расставаться лучше молодых и точно знают, что им нужно в жизни.