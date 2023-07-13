Родители невесты потребовали у жениха 3,6 миллиона рублей за свою дочь

SCMP: мужчина потребовал от властей решить проблему со слишком большим выкупом за невесту

Мужчина из Китая собрался жениться, но сумма выкупа за невесту оказалась слишком большой, и он решил пожаловаться на проблему властям. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

15 июня житель Китая по фамилии Лю зарегистрировал официальную жалобу на сайте мэра округа Чжэньюань провинции Ганьсу. Мужчина потребовал от властей предпринять что-то в связи с тем, что родители его возлюбленной назвали слишком большой, по его мнению, выкуп за свою дочь. Родные невесты заявили, что в их регионе минимальный выкуп за невесту составляет 288 тысяч юаней (примерно 3,6 миллиона рублей), а в провинции, откуда приехал жених, за невесту платят не больше 120 тысяч юаней (1,5 миллиона рублей).

Он также упомянул, что в сумму выкупа не включается стоимость машины и квартиры, которые также должен предоставить жених. Молодой человек написал, что его семья просто не потянет такую сумму, но признаться в этом он боится, так как очень любит свою избранницу.

В письме Лю использовал комбинацию лести и упреков, чтобы убедить чиновников помочь ему решить проблему с браком. Например, он отметил, что в последние годы округ Чжэньюань заметно улучшил экономические показатели, но «размер выкупа невесты в некоторых районах остается удивительно высоким». Мужчина также упомянул рекомендации, выпущенные в 2023 году Центральным комитетом и Государственным советом Китая, которые призывали ограничить непомерные выкупы за невест.

Чиновники ответили на сайте правительства, что в округе наблюдается тренд к снижению размера выкупов за невест, и отметили, что будут и дальше работать над тем, чтобы суммы выкупа уменьшались. Однако никакого конкретного решения проблемы Лю в письме предложено не было.

Жалоба Лю и ответ на нее вскоре разошлись по соцсетям, однако ситуация не вызвала у людей сочувствия. Часть пользователей советовала Лю выбрать себе невесту, за которую родители не попросят выкуп. Другие посмеялись над тем, что мужчина создал вокруг своей проблемы такой шум, и предложили писать жалобы на высокую стоимость жилья и другие бытовые трудности.

Выкуп за невесту — это древний китайский обычай. Раньше за эти деньги семья жениха выкупала право распоряжаться телом и трудом женщины. В последние годы китайские политики начали предпринимать жесткие меры в борьбе с непомерными выкупами за невест, которые, наряду с другими растущими затратами на семью, удерживают молодых людей от заключения брака. Из-за этого в Китае падает рождаемость, что создает серьезные проблемы, поскольку население страны быстро стареет.

Ранее сообщалось, что жительница Китая сорвала свадьбу бывшего мужа. Женщине не понравилось, что мужчина не перечислил ей деньги, которые согласился выплачивать в рамках бракоразводного процесса.