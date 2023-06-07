Женщина сорвала свадьбу бывшего мужа и назвала его невесту содержанкой

SCMP: в Китае женщина сорвала свадьбу бывшего мужа из-за денег

Жительница Китая сорвала свадьбу бывшего мужа из-за того, что он не перечислил ей деньги, которые согласился выплачивать в рамках бракоразводного процесса. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Женщина по фамилии Ло из провинции Сычуань развелась с мужчиной по фамилии Ли в 2019 году. Китаец получил опеку над их дочерью и выплатил бывшей жене компенсацию в размере одного миллиона юаней (11,4 миллиона рублей). Он также согласился отправлять Ло по пять тысяч юаней (57 тысяч рублей) каждый месяц и покрывать ее медицинские расходы, пока она снова не выйдет замуж. Однако в январе 2023 года деньги от Ли женщине не пришли. В этом же месяце мужчина снова женился.

Ло не удалось заставить бывшего супруга перечислить ей сумму через суд, поэтому она решила сорвать его свадьбу. Женщина пришла на праздник с листовками и плакатом, в которых назвала невесту Ли содержанкой. Ло раздала листовки всем гостям, а затем развернула плакат на входе в жилой комплекс, где проходила свадьба.

В ответ Ли подал три иска о клевете против женщины. В ходе повторного судебного разбирательства мужчина согласился выплатить Ло необходимую сумму тремя частями. Женщина, в свою очередь, публично извинилась за свое поведение на свадьбе.

Многие пользователи сети осудили Ло и обвинили ее в алчности. «Не выходя замуж во второй раз, она может получать ежемесячный доход в размере пяти тысяч юаней. Это больше, чем многие люди получают на обычной работе! Эта женщина просто жадная», — написал один из пользователей сети.

Ранее сообщалось, что в Таиланде сотрудник полиции напал на жену на почве ревности и разбил ее машину. Как рассказала пострадавшая, поводом для конфликта стала ее поездка на праздник к другу.