Ревнивый полицейский напал на жену и разбил ее машину молотком

The Thaiger: в Таиланде полицейский ударил жену и разбил ее машину из-за ревности

В Таиланде сотрудник полиции напал на жену на почве ревности и разбил ее машину. Об этом сообщает The Thaiger.

Житель провинции Сонгкхла набросился на 45-летнюю жену в воскресенье, 4 июня. Тайка отправилась на день рождения друга, а супруг последовал за ней. Когда женщина вышла из машины, полицейский в порыве гнева повалил ее и ударил головой о землю. После этого мужчина схватил молоток и начал крушить машину жены. Как рассказала пострадавшая, поводом для сцены ревности стала именно ее поездка на праздник к другу.

Сотрудники правоохранительных органов задержали разбушевавшегося коллегу. Они осмотрели место происшествия и обнаружили, что мужчина выбил все стекла в автомобиле и оставил глубокие вмятины на корпусе. Полицейский в скором времени будет отправлен на допрос. Пострадавшая еще не подала заявление в полицию, так как находится в больнице. Ее состояние оценивается как стабильное. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что индонезийка попала за решетку из-за того, что выплеснула мужу на спину кипяток после его предложения о разводе. Пострадавший получил ожоги первой и второй степени на спине, шее, руках и ушах.

