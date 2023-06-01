Женщина подкараулила предложившего развод мужа и облила его кипятком со спины

Женщина из Индонезии выплеснула кипяток мужу на спину и попала в тюрьму

Индонезийка попала за решетку из-за того, что выплеснула мужу на спину кипяток после его предложения о разводе. Об этом сообщает South China Morning Post.

28-летнюю Рахиму Нисву из Индонезии приговорили к восьми месяцам тюрьмы за намеренное нанесение вреда здоровья мужу, Мухаммаду Рахими Шамиру Ахмаду Сафуану. Женщина состояла в браке с Мухаммадом Сафуаном около пяти лет, у них есть общий ребенок.

В последнее время пара поддерживала отношения на расстоянии: Мухаммад жил и работал в Сингапуре, а Рахима осталась в родном городе Батам, в Индонезии. В декабре 2022 года отношения между супругами начали портиться из-за того, что, по мнению Мухаммада, Рахима стала чрезмерно ревнивой.19 марта 2023 года мужчина приехал в Батам и на встрече с женой и тещей объявил о планах на развод. Рахма приняла эту новость спокойно. Однако уже 22 марта она на пароме отправилась в Сингапур вместе с коллегой Йени Эльферидой Насусьон якобы в небольшой отпуск.

По прибытии Рахима сообщила Йени, что ей нужно забрать у мужа кое-какие документы, и, оставив коллегу ждать, быстро изучила район и дом, где жил Мухаммад. Женщины переночевали в отеле, а на следующее утро Рахима налила в термос кипяток, надела никаб — мусульманскую одежду для женщин, в которой видны только глаза, — и отправилась к дому мужа. Как только он вышел наружу и стал обуваться, сидя у двери, Рахима подбежала к мужчине и выплеснула ему на спину кипяток из термоса, после чего скрылась.

Мужчина отправился в больницу, где ему оказали первую помощь. Мухаммад получил ожоги первой и второй степени на спине, шее, руках и ушах. Он и его семья написали заявление в полицию, обвиняя Рахиму в намеренном причинении вреда здоровью.

Полиция арестовала женщину на пароме в Батам, на который Рахима села вместе с коллегой прямо после нападения.

На суде, состоявшемся в мае 2023 года, Рахима Нисва признала вину и извинилась перед мужем. Она также сообщила суду, что хочет «начать все сначала» и «воссоединиться с мужем», и попросила смягчить наказание, потому что единолично содержит семью в Батаме. Женщину приговорили к восьми месяцам тюрьмы, хотя ей могло грозить наказание до восьми лет заключения, а также избиение палками и штраф.

Ранее сообщалось о мужчине из Индии, который окунул в кипяток годовалого ребенка любовницы. Предположительно он сделал это из мести.